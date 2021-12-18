Епифаний о представителях РПЦ в Украине: Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт

Речь об этом зашла после вопроса: "Когда мы уже освободим Украину от московской церкви?"
"Мы живем в состоянии войны. И поэтому мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим попытки со стороны российской церкви это делать. Ибо когда община определяется с переходом [в ПЦУ], то мы видим искусственно создаваемую картинку. Привозятся люди, которые устраивают драки, разные провокации", – сказал Епифаний.
По словам предстоятеля ПЦУ, "это делается, чтобы показать внешнему миру, что вот, видите, в Украине нет свободы вероисповедания".
"Но это на самом деле не так", – подчеркнул Епифаний.
Он объяснил, что в Украине "есть внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией" – и "внутренний фронт" борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт. Мы терпим до поры до времени. Но придет то время, когда те, кто сейчас находятся в заблуждении, а это же православные украинцы, но из-за СМИ, из-за священнослужителей они пока находятся в таком духовном заблуждении. Но придет время, когда эта пелена спадет, и все объединятся вокруг Киева, и мы будем все вместе православные украинцы в единой поместной православной церкви служить Богу и служить интересам исключительно украинского народа", – заявил Епифаний.
Вопрос лавр, которые находятся в Украине и используются представителями российской церкви, вытекает из сказанного выше, считает предстоятель ПЦУ.
"Я уже неоднократно говорил: лавры являются достоянием украинского народа. Историческим достоянием. Они находятся в ведении государства. И поэтому государство в любое благоприятное время, чтобы не было войны, чтобы не было противостояния – а такое время будет – примет соответствующее решение. И это будет принадлежать украинской церкви. Все, что есть в Украине, будет принадлежать украинской церкви", – объяснил Епифаний.
Согласно опроса, проведенного в июне центром SOCIS, 54,1% украинцев, которые считают себя православными, являются прихожанами Православной церкви Украины, а 10,4% – Украинской православной церкви Московского патриархата.
15 декабря 2018 года на объединительном соборе, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП, была создана ПЦУ. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.
После этого представители УПЦ МП стали заявлять о том, что сталкиваются с гонениями.
Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии".
Варфоломей подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.
В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место. На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.