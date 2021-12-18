ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Епифаний о представителях РПЦ в Украине: Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Епифаний: Мы терпим до поры до времени
Епифаний: Мы терпим до поры до времени
Фото: ЕРА

Бороться с представителями Русской православной церкви в Украине не время, заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в интервью "Радіо Свобода", которое было опубликовано 18 декабря.

Речь об этом зашла после вопроса: "Когда мы уже освободим Украину от московской церкви?"

"Мы живем в состоянии войны. И поэтому мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим попытки со стороны российской церкви это делать. Ибо когда община определяется с переходом [в ПЦУ], то мы видим искусственно создаваемую картинку. Привозятся люди, которые устраивают драки, разные провокации", – сказал Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, "это делается, чтобы показать внешнему миру, что вот, видите, в Украине нет свободы вероисповедания".

"Но это на самом деле не так", – подчеркнул Епифаний.

Он объяснил, что в Украине "есть внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией" – и "внутренний фронт" борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт. Мы терпим до поры до времени. Но придет то время, когда те, кто сейчас находятся в заблуждении, а это же православные украинцы, но из-за СМИ, из-за священнослужителей они пока находятся в таком духовном заблуждении. Но придет время, когда эта пелена спадет, и все объединятся вокруг Киева, и мы будем все вместе православные украинцы в единой поместной православной церкви служить Богу и служить интересам исключительно украинского народа", – заявил Епифаний.

Вопрос лавр, которые находятся в Украине и используются представителями российской церкви, вытекает из сказанного выше, считает предстоятель ПЦУ.

"Я уже неоднократно говорил: лавры являются достоянием украинского народа. Историческим достоянием. Они находятся в ведении государства. И поэтому государство в любое благоприятное время, чтобы не было войны, чтобы не было противостояния – а такое время будет – примет соответствующее решение. И это будет принадлежать украинской церкви. Все, что есть в Украине, будет принадлежать украинской церкви", – объяснил Епифаний.

Согласно опроса, проведенного в июне центром SOCIS, 54,1% украинцев, которые считают себя православными, являются прихожанами Православной церкви Украины, а 10,4% – Украинской православной церкви Московского патриархата.

Контекст:

15 декабря 2018 года на объединительном соборе, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП, была создана ПЦУ. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

После этого представители УПЦ МП стали заявлять о том, что сталкиваются с гонениями.

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии".

Варфоломей подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место. На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

Теги: Россия, религия, ЭТА, УПЦ МП, церковь, провокации, православие, украинцы, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (82631)
2
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (53284)
3
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (49475)
4
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (46912)
5
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа (45106)
6
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (45088)
7
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (42948)
8
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались (42834)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS