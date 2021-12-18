Епифаний о представителях РПЦ в Украине: Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт

Епифаний: Мы терпим до поры до времени Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса: "Когда мы уже освободим Украину от московской церкви?"

"Мы живем в состоянии войны. И поэтому мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим попытки со стороны российской церкви это делать. Ибо когда община определяется с переходом [в ПЦУ], то мы видим искусственно создаваемую картинку. Привозятся люди, которые устраивают драки, разные провокации", – сказал Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, "это делается, чтобы показать внешнему миру, что вот, видите, в Украине нет свободы вероисповедания".

"Но это на самом деле не так", – подчеркнул Епифаний.

Он объяснил, что в Украине "есть внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией" – и "внутренний фронт" борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт. Мы терпим до поры до времени. Но придет то время, когда те, кто сейчас находятся в заблуждении, а это же православные украинцы, но из-за СМИ, из-за священнослужителей они пока находятся в таком духовном заблуждении. Но придет время, когда эта пелена спадет, и все объединятся вокруг Киева, и мы будем все вместе православные украинцы в единой поместной православной церкви служить Богу и служить интересам исключительно украинского народа", – заявил Епифаний.

Вопрос лавр, которые находятся в Украине и используются представителями российской церкви, вытекает из сказанного выше, считает предстоятель ПЦУ.

"Я уже неоднократно говорил: лавры являются достоянием украинского народа. Историческим достоянием. Они находятся в ведении государства. И поэтому государство в любое благоприятное время, чтобы не было войны, чтобы не было противостояния – а такое время будет – примет соответствующее решение. И это будет принадлежать украинской церкви. Все, что есть в Украине, будет принадлежать украинской церкви", – объяснил Епифаний.

Согласно опроса, проведенного в июне центром SOCIS, 54,1% украинцев, которые считают себя православными, являются прихожанами Православной церкви Украины, а 10,4% – Украинской православной церкви Московского патриархата.