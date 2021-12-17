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"Киевские власти сделали выводы с предыдущего года". Епифаний – о главной елке Украины

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Главную елку Украины устанавливают перед Софийским собором в Киеве, в этом году ее планируют зажечь вечером 18 декабря
Главную елку Украины устанавливают перед Софийским собором в Киеве, в этом году ее планируют зажечь вечером 18 декабря
Фото: Folk Ukraine / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 17 декабря, приветствовал решение городской власти Киева украсить главную елку Украины вифлеемской звездой и устроить возле дерева вертеп.

В 2020 году главную елку Украины, установленную на Софийской площади, украсили 58-килограммовой сказочной шляпой. ПЦУ раскритиковала концепцию оформления дерева, заявив, что такой подход "вытесняет христианскую символику". После этого шляпу сняли, а на ее месте установили вифлеемскую звезду.

В этом году елка, как и год назад, будет высотой 31 м. Локация будет посвящена Рождественской ночи. Елку украсят 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформят в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

Епифаний отметил, что "в прошлом году мы прошли определенные испытания" по новогодней елке и инсталляции перед Софийским собором.

"В этом году я вижу, что киевские власти проанализировали, сделали выводы с предыдущего года, и в этом году мы будем видеть уже традиционную елку с вифлеемской звездой", – сказал он. 

Предстоятель ПЦУ назвал вертеп символом рождественского цикла, а планы городских властей установить такую инсталляцию – хорошими. 

"Это хорошо, потому что у нас есть свои традиции, хорошие традиции, в отличие от некоторых. Мы видим сейчас определенные негативные тенденции в Европе, где запрещается употреблять слово "Рождество", здороваться по-рождественскому. Это немного настораживает, но мы, украинцы, имеем свои добрые традиции, мы должны их утверждать, укреплять, а не созерцать другие. Там есть традиции, мы не против, но мы должны помнить, что мы празднуем, кого мы встречаем, к чему стремимся, что мы в эти дни должны делать. Не только внешнее, потому что за этой красивой оберткой, за этими красивым вывесками, огоньками мы забываем о сущности празднования", – добавил он.

Контекст:

В 2021 году главную елку Украины планируют зажечь в 18.00 18 декабря, сообщили в Folk Ukraine. Дерево украсили 20 тыс. маленьких игрушек, это число рекордное для проекта. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января. Также праздничные локации обустроят в Мариинском парке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: церковь, елка, Вертеп, традиции, митрополит Епифаний, ПЦУ
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