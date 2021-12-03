Самый большой вертеп в Европе и 10 тыс. елочных игрушек. В КГГА рассказали, когда зажгут главную елку Украины

Елка будет высотой 31 м и украшена 10-километровой гирляндой в виде большого купола. На дереве будет 10 тыс. украшений красного и золотого цвета. Основу дерева оформят в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

Также вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские аттракционы, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут выступления и конкурсы, и теплую арт-зону для отдыха. В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток.

На Владимирском проезде будут работать ярмарка и зона фудкорта, традиционная концепция которой "несколько изменена, учитывая нынешние вызовы", отметили в администрации. Предполагается, что с едой будет удобно отойти, сохраняя социальную дистанцию.

Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января. Также праздничные локации обустроят в Мариинском парке.