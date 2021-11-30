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41 елка, фото прошлых президентов и носки над камином. Белый дом украсили к Рождеству. Фоторепортаж

Сегодня 11.15
Резиденцию президента США украсили к рождественским праздникам. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Для действующего главы государства Джо Байдена и его супруги Джилл это будет первое Рождество в Белом доме, праздничным декором которого традиционно занимается первая леди. В этом году декор объединен темой "Дары сердца" – разным дарам, таким как служба, верность, семья и т.д., посвящены разные комнаты резиденции. В здании установили копию Белого дома из имбирных пряников и 41 рождественскую ель. Часть из них украсили фотографиями бывших глав государства и первых леди, включая Дональда и Меланию Трампов. В Белом доме развесили праздничные гирлянды, на фасадах – 25 венков, а над камином – носки для подарков. Для декорирования было использовано порядка 2 км лент, более 300 свеч и около 10 тыс. украшений. На это понадобилась неделя и около сотни волонтеров.
Теги: США, Рождество, Новый год, Джо Байден, праздники, Белый дом, Джилл Байден, елка, президент, традиции
 

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