41 елка, фото прошлых президентов и носки над камином. Белый дом украсили к Рождеству. Фоторепортаж
Так называемую Комнату Рузвельта, где президент дает брифинги, тоже украсили. Фото: EPA
Джилл Байден читает школьникам свою книгу "Не забывай, благослови Господь наши войска" в столовой Белого дома
Джилл Байден читает школьникам свою книгу "Не забывай, благослови Господь наши войска" в столовой Белого дома
Джилл Байден читает школьникам свою книгу "Не забывай, благослови Господь наши войска" в столовой Белого дома
Голубая комната посвящена Дару мира и единства. Здесь стоит главная рождественская ель Белого дома, чтобы ее установить, сняли люстру. Фото: whitehouse.gov
Фойе – Дар веры и сообщества. Фото: whitehouse.gov
Восточный вход. Фото: EPA
Центральный холл. Фото: EPA
Восточное крыло – Дар службы. Фото: whitehouse.gov
Восточная площадка – ель "Золотая Звезда" в честь погибших воинов США и их семей. Фото: whitehouse.gov
Комната Vermeil – Дар художественных искусств. Фото: whitehouse.gov
Бибилиотека – Дар Учебы. Фото: whitehouse.gov
Макет Белого дома и других общественных зданий США из имбирных пряников. Фото: whitehouse.gov
Китайская дружба – Дар дружбы. Здесь стоит обеденный стол и хранятся сервизы, которыми пользовались предыдущие президентские семьи на государственных ужинах и праздничных обедах. Фото: whitehouse.gov
Восточная комната – Дар благодарности. Фото: whitehouse.gov
Красная комната – Дар исполнительского искусства. Фото: whitehouse.gov
Зеленая комната – Дар природы. Фото: whitehouse.gov
Государственная столовая – Дар семьи. Рождественские деревья в этом помещении украсили фотографиями предыдущих президентских семей. Фото: whitehouse.gov
Резиденцию президента США украсили к рождественским праздникам. Об этом сообщается
на сайте Белого дома. Для действующего главы государства Джо Байдена и его супруги Джилл это будет первое Рождество в Белом доме, праздничным декором которого традиционно занимается первая леди. В этом году декор объединен темой "Дары сердца" – разным дарам, таким как служба, верность, семья и т.д., посвящены разные комнаты резиденции. В здании установили копию Белого дома из имбирных пряников и 41 рождественскую ель. Часть из них украсили фотографиями бывших глав государства и первых леди, включая Дональда и Меланию Трампов. В Белом доме развесили праздничные гирлянды, на фасадах – 25 венков, а над камином – носки для подарков. Для декорирования было использовано порядка 2 км лент, более 300 свеч и около 10 тыс. украшений. На это понадобилась неделя и около сотни волонтеров.