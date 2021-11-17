Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ

Принц Гарри и его жена Меган с 2020 года живут в США Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что принц Гарри получил приглашение от королевской семьи присоединиться к ним вместе со своей семьей в Сандрингеме во время рождественских каникул, однако принял решение воздержаться от поездки.

Собеседники издания подчеркнули, что королевский двор надеялся, что принц Гарри прилетит на каникулы в Великобританию, учитывая, что для Елизаветы II это будет первое рождество, которое она встретит без мужа, принца Филиппа.

Также предполагалось, что во время этого визита принц Гарри и его жена Меган могли бы познакомить Елизавету II со своей дочерью, которая летом этого года родилась в США.