  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео

Во время съемки герцогиня Сассекская была одета в рубашку и брюки. Ее волосы были собраны в пучок на затылке.

Издание Daily Mail отмечает, что запястье левой руки герцогини украшали золотые часы от Cartier, которые в свое время принадлежали матери принца Гарри, принцессе Диане. Также она надела на руку два золотых браслета, стоимость которых превышает $10 тыс. (около 264 тыс. грн).

"Я написала это стихотворение для своего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться", – сказала герцогиня Сассекская перед тем, как приступить к чтению.

Закончив читать, герцогиня призналась, что ей понравился этот опыт.

"Надеюсь, и вам понравилось", – резюмировала она.

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Видео: Brightly Storytime / YouTube