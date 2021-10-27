Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2021
 
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Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео

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Жена принца Гарри Меган: Надеюсь, вам понравилось
Жена принца Гарри Меган: Надеюсь, вам понравилось
Скриншот: Brightly Storytime / YouTube

Супруга проживающего в США британского принца Гарри Меган записала ролик, в котором запечатлена во время чтения своей первой детской книги "Скамейка" (The Bench). Видео размещено 27 октября на YouTube-канале для детей Brightly Storytime, который принадлежит американскому издательству Random House, издавшему книгу жены принца Гарри.

Во время съемки герцогиня Сассекская была одета в рубашку и брюки. Ее волосы были собраны в пучок на затылке.

Издание Daily Mail отмечает, что запястье левой руки герцогини украшали золотые часы от Cartier, которые в свое время принадлежали матери принца Гарри, принцессе Диане. Также она надела на руку два золотых браслета, стоимость которых превышает $10 тыс. (около 264 тыс. грн).

"Я написала это стихотворение для своего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться", – сказала герцогиня Сассекская перед тем, как приступить к чтению.

Закончив читать, герцогиня призналась, что ей понравился этот опыт.

"Надеюсь, и вам понравилось", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: Brightly Storytime / YouTube
Контекст:

Книга герцогини Сассекской "Скамейка" появилась в продаже 8 июня 2021 года. Сейчас она доступна на торговой площадке Amazon по цене $8,99 (около 237 грн).

В аннотации говорится, что в книге описаны отношения отца и сына, а также различные способы проявления родительской любви. Книга начинается со стиха, который герцогиня Сассекская посвятила своему супругу на День отца спустя месяц после рождения сына Арчи. Иллюстрации создал американский оформитель Кристиан Робинсон. 

Теги: принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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