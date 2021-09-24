Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике

Принц Гарри и его жена Меган летом 2021 года во второй раз стали родителями Фото: ЕРА

"Принц Гарри и герцогиня Меган прибыли в Нью-Йорк для участия в программе Global Citizen Live, целью которой является обеспечение равного доступа к вакцине COVID-19", – говорится в публикации.

Также принц Гарри и его жена Меган встретились с мэром Ньйю-Йорка Биллом де Блазио. Они посетили мемориал, установленный на месте башен-близнецов, разрушенных 11 сентября 2001 года во время теракта, и почтили память жертв, погибших на этом месте.



Фото: ЕРА

Издание Daily Mail отмечает, что это было первое совместное появление герцога и герцогини Сассекских на публичном мероприятии после рождения дочери Лилибет летом 2021 года.

Жена принца Гарри выбрала для мероприятий "драматический образ", пишет издание – она была одета в черные брюки, водолазку и черное приталенное пальто. Волосы герцогини Сассекской были уложены в тугой пучок на затылке.

Эксперты в комментарии изданию отметили, что жена принца Гарри сделала в макияже акцент на глаза.