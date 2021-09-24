Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике

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Принц Гарри и его жена Меган летом 2021 года во второй раз стали родителями
Принц Гарри и его жена Меган летом 2021 года во второй раз стали родителями
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган 23 сентября прибыли в Нью-Йорк с трехдневным визитом. В первый день пара приняла участие в нескольких публичных мероприятиях. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

"Принц Гарри и герцогиня Меган прибыли в Нью-Йорк для участия в программе Global Citizen Live, целью которой является обеспечение равного доступа к вакцине COVID-19", – говорится в публикации.

Также принц Гарри и его жена Меган встретились с мэром Ньйю-Йорка Биллом де Блазио. Они посетили мемориал, установленный на месте башен-близнецов, разрушенных 11 сентября 2001 года во время теракта, и почтили память жертв, погибших на этом месте.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Издание Daily Mail отмечает, что это было первое совместное появление герцога и герцогини Сассекских на публичном мероприятии после рождения дочери Лилибет летом 2021 года.

Жена принца Гарри выбрала для мероприятий "драматический образ", пишет издание – она была одета в черные брюки, водолазку и черное приталенное пальто. Волосы герцогини Сассекской были уложены в тугой пучок на затылке. 

Эксперты в комментарии изданию отметили, что жена принца Гарри сделала в макияже акцент на глаза. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми – сыном Арчи (2019) и дочерью Лилибет (2021) – проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Они переехали туда в 2020 году после того, как отказались исполнять королевские обязанности.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В начале сентября стало известно, что принц Гарри с женой подали заявку на аудиенцию с Елизаветой II – они планируют познакомить ее со своей дочерью.

Теги: Нью-Йорк, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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