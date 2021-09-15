Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2021
 
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Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире

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В 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган переехал из Великобритании в США, отказавшись от выполнения королевских обязанностей
В 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган переехал из Великобритании в США, отказавшись от выполнения королевских обязанностей
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган вошли в сотню самых влиятельных людей 2021 года по версии еженедельного американского журнала Time. Об этом 15 сентября сообщается на странице редакции в Instagram.

По этому случаю супруги приняли участие в совместной фотосессии для журнала. На снимке Гарри был запечатлен в одежде черного цвета, а его жена позировала в белом костюме, состоящем из брюк и рубашки. Публикация вышла в день рождения принца Гарри – ему 15 сентября исполнилось 37 лет. 

"Принц Гарри и Меган входят в сотню самых влиятельных людей 2021 года", – говорится в комментарии редакции. 

Отмечается, что пара была внесена в рейтинг в том числе за их благотворительную деятельность. 

"Они бегут навстречу борьбе", – отмечается в анонсе.

Контекст:

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми – сыном Арчи (2019) и дочерью Лилибет (2021) – проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Они переехали туда в 2020 году после того, как отказались исполнять королевские обязанности.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

Теги: США, Великобритания, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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