Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире

В 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган переехал из Великобритании в США, отказавшись от выполнения королевских обязанностей Фото: ЕРА

По этому случаю супруги приняли участие в совместной фотосессии для журнала. На снимке Гарри был запечатлен в одежде черного цвета, а его жена позировала в белом костюме, состоящем из брюк и рубашки. Публикация вышла в день рождения принца Гарри – ему 15 сентября исполнилось 37 лет.

"Принц Гарри и Меган входят в сотню самых влиятельных людей 2021 года", – говорится в комментарии редакции.

Отмечается, что пара была внесена в рейтинг в том числе за их благотворительную деятельность.

"Они бегут навстречу борьбе", – отмечается в анонсе.

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