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14 августа, 2021
 
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Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри

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Меган Маркл перестала общаться с отцом, так как он пытался продать СМИ фото с репетиции ее свадьбы
Меган Маркл перестала общаться с отцом, так как он пытался продать СМИ фото с репетиции ее свадьбы
Фото: EPA

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл дал интервью журналистам канала GB News, в котором назвал свою дочь лгуньей и заявил, что после встречи с принцем Гарри та сильно изменилась. Об этом сообщило 13 августа издание The Sun.

На вопрос, лгала ли Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри в начале этого года, он ответил, что "она лгала годами".

В частности, он назвал неправдой ее слова о том, что Гарри и Меган поженились за три дня до торжественной церемонии свадьбы. Представитель пары после этого заявления уточнил, что речь шла не о свадьбе, а о частном обмене клятвами.

Также, по словам Томаса, до встречи с Гарри его дочь была неспособна лгать. По его мнению, именно принц так повлиял на Меган.

Во время интервью с Опрой Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме по отношению к герцогине Сассекской и ее сыну Арчи. Они сказали, что один из ключевых членов семьи был обеспокоен цветом кожи Арчи до его рождения.

Томас, комментируя это интервью, отметил, что "Меган и Гарри атакуют мир. Нападение на его 95-летнюю бабушку непростительно".

Контекст:

Отношения герцога и герцогини Сассекских с Томасом Марклом разладились еще во время подготовки к свадьбе. Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии.

22 июля 2021 года стало известно, что Томас Маркл будет судиться с дочерью за право видеться со своими внуками.

Теги: принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган, Томас Маркл
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