Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри

Меган Маркл перестала общаться с отцом, так как он пытался продать СМИ фото с репетиции ее свадьбы Фото: EPA

На вопрос, лгала ли Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри в начале этого года, он ответил, что "она лгала годами".

В частности, он назвал неправдой ее слова о том, что Гарри и Меган поженились за три дня до торжественной церемонии свадьбы. Представитель пары после этого заявления уточнил, что речь шла не о свадьбе, а о частном обмене клятвами.

Также, по словам Томаса, до встречи с Гарри его дочь была неспособна лгать. По его мнению, именно принц так повлиял на Меган.

Во время интервью с Опрой Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме по отношению к герцогине Сассекской и ее сыну Арчи. Они сказали, что один из ключевых членов семьи был обеспокоен цветом кожи Арчи до его рождения.

Томас, комментируя это интервью, отметил, что "Меган и Гарри атакуют мир. Нападение на его 95-летнюю бабушку непростительно".