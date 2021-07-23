77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет

"Арчи и Лили – маленькие дети. Они не политика. Они не пешки. Они не участвуют в игре. К тому же они королевские особы и имеют те же права, что и любые другие королевские особы. Я буду подавать прошение в суды Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем", – заявил отец герцогини Сассекской на камеру.

Отвечая на вопросы репортера, он заявил, что всегда будет рад принять у себя дома королеву Великобритании Елизавету II.

Комментируя намерение своего зятя, принца Гарри написать и издать мемуары, Маркл заявил, что не знает, что тот может еще рассказать, учитывая все его предыдущие интервью.