Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2021
 
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77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет

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Герцогиня Сассекская мать двоих детей
Герцогиня Сассекская – мать двоих детей
Фото: ЕРА

Проживающий в Росарито (Мексика) 77-летний отец герцогини Сассекской, бывший голливудский осветитель Томас Маркл намерен обратиться в суд с требованием получить право видеться с ее детьми, а своими внуками – Арчи и Лилибет. Об этом 22 июля сообщил телеканал Fox News, разместив видеоинтервью Маркла, которое он дал мексиканскому репортеру.

"Арчи и Лили – маленькие дети. Они не политика. Они не пешки. Они не участвуют в игре. К тому же они королевские особы и имеют те же права, что и любые другие королевские особы. Я буду подавать прошение в суды Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем", – заявил отец герцогини Сассекской на камеру.

Отвечая на вопросы репортера, он заявил, что всегда будет рад принять у себя дома королеву Великобритании Елизавету II.

Комментируя намерение своего зятя, принца Гарри написать и издать мемуары, Маркл заявил, что не знает, что тот может еще рассказать, учитывая все его предыдущие интервью.

Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Отношения герцога и герцогини Сассекских с Томасом Марклом разладились еще во время подготовки к свадьбе. Об этом отец герцогини Сассекской рассказал в документальном фильме "Томас Маркл: Моя история"который вышел в эфире канала Channel 5 в январе 2020 года. Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии.

Теги: принц Уильям, дети, скандал, герцогиня Сассекская Меган, Томас Маркл
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