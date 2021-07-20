Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал", – прокомментировал написание мемуаров принца Гарри.
Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq— Random House (@randomhouse) July 19, 2021
Представители издательства заявили, что считают принца Гарри "одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени", а его мемуары назвали "интимными и проникновенными".
"В интимных и проникновенных мемуарах одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени принц Гарри впервые поделится исчерпывающим описанием переживаний, приключений, потерь и жизненных уроков, которые помогли ему сформироваться", – говорится в заявлении издательства.
In an intimate and heartfelt memoir from one of the most fascinating and influential global figures of our time, Prince Harry will share, for the very first time, the definitive account of the experiences, adventures, losses, and life lessons that have helped shape him.— Random House (@randomhouse) July 19, 2021
9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия.
Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
В марте 2021 года принц Гарри устроился на работу – он совмещает руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.
В мае стало известно, что жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган написала свою первую книгу для детей под названием The Bench ("Скамейка"), а в июле появилась информация, что она стала продюсером мультфильма.
Мемуары – не единственная попытка герцога Сассекского рассказать правду о своей жизни в королевской семье.
7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.
Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.
В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.