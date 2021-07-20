Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год

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Принц Гарри: Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал
Принц Гарри: Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри заключил контракт с американским издательством Random House на написание мемуаров – презентация книги запланирована на 2022 год. Об этом 19 июля сообщается на официальной странице издательства в Twitter.

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал", – прокомментировал написание мемуаров принца Гарри. 

Представители издательства заявили, что считают принца Гарри "одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени", а его мемуары назвали "интимными и проникновенными".

"В интимных и проникновенных мемуарах одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени принц Гарри впервые поделится исчерпывающим описанием переживаний, приключений, потерь и жизненных уроков, которые помогли ему сформироваться", – говорится в заявлении издательства.



Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия. 

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года

В марте 2021 года принц Гарри устроился на работу – он совмещает руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

В мае стало известно, что жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган написала свою первую книгу для детей под названием The Bench ("Скамейка"), а в июле появилась информация, что она стала продюсером мультфильма.

Мемуары – не единственная попытка герцога Сассекского рассказать правду о своей жизни в королевской семье.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

Теги: США, Великобритания, мемуары, принц Гарри
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