Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год

Принц Гарри: Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал Фото: ЕРА

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал", – прокомментировал написание мемуаров принца Гарри.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq — Random House (@randomhouse) July 19, 2021

Представители издательства заявили, что считают принца Гарри "одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени", а его мемуары назвали "интимными и проникновенными".

"В интимных и проникновенных мемуарах одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени принц Гарри впервые поделится исчерпывающим описанием переживаний, приключений, потерь и жизненных уроков, которые помогли ему сформироваться", – говорится в заявлении издательства.

In an intimate and heartfelt memoir from one of the most fascinating and influential global figures of our time, Prince Harry will share, for the very first time, the definitive account of the experiences, adventures, losses, and life lessons that have helped shape him. — Random House (@randomhouse) July 19, 2021







