Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"

Жена принца Гарри Меган: Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с Netfli представят вам этот мультсериал Фото: ЕРА

"Archewell Productions создает свой первый мультсериал с Netflix. Меган, герцогиня Сассекская, будет исполнительным продюсером сериала", – говорится в публикации. Также в числе продюсеров названы имена Дэвида Ферниша, Кэролайн Сопер и других известных людей из сферы кино.

Дата премьеры сериала не называется.

"Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы. Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с Netflix и эти невероятные продюсеры представят вам этот мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины", – прокомментировала будущий мультфильм супруга принца Гарри.