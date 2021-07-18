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18 июля, 2021
 
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Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ

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Гарри и Меган Маркл второй раз стали родителями в этом году
Гарри и Меган Маркл второй раз стали родителями в этом году
Фото: EPA

Принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить свою дочь Лилибет в Виндзоре (Англия). Об этом 16 июля сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источники.

Кроме того, принц Гарри рассказал нескольким людям, что хочет видеть на церемонии крещения королеву Великобритании Елизавету II.

Если эта информация подтвердится, то это будет первый визит Меган Маркл в Великобританию с тех пор, как в прошлом году пара оставила королевские обязанности.

Издание подчеркивает, что Маркл, которая в детстве ходила в католическую школу, была крещена архиепископом Кентерберийским, духовным главой англиканской церкви, перед свадьбой с принцем Гарри.

Контекст:

Принц Гарри – младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза. У него есть старший брат, принц Уильям (1984). Родители принца Гарри развелись в августе 1996 года, а 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Весной 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

У пары двое детей – сын Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021). Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США.

Накануне рождения Лилибет королевские эксперты предполагали, что принц Гарри назовет ее этим именем, так как оно в том числе является одним из его любимых женских имен. Уже после оглашения имени королевский эксперт Анджела Левин в эфире шоу Good Morning Britain на канале ITV заявила, что принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II, дав дочери это "очень личное" для королевы имя (Лилибет – детское прозвище королевы).

10 июня принц Гарри и его жена Меган сделали официальное заявление, в котором сообщили, что согласовали имя для дочери с Елизаветой II.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

Теги: королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, обряд крещения
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