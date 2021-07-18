Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ

Кроме того, принц Гарри рассказал нескольким людям, что хочет видеть на церемонии крещения королеву Великобритании Елизавету II.
Если эта информация подтвердится, то это будет первый визит Меган Маркл в Великобританию с тех пор, как в прошлом году пара оставила королевские обязанности.
Издание подчеркивает, что Маркл, которая в детстве ходила в католическую школу, была крещена архиепископом Кентерберийским, духовным главой англиканской церкви, перед свадьбой с принцем Гарри.
Принц Гарри – младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза. У него есть старший брат, принц Уильям (1984). Родители принца Гарри развелись в августе 1996 года, а 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.
Весной 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
У пары двое детей – сын Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021). Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США.
Накануне рождения Лилибет королевские эксперты предполагали, что принц Гарри назовет ее этим именем, так как оно в том числе является одним из его любимых женских имен. Уже после оглашения имени королевский эксперт Анджела Левин в эфире шоу Good Morning Britain на канале ITV заявила, что принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II, дав дочери это "очень личное" для королевы имя (Лилибет – детское прозвище королевы).
10 июня принц Гарри и его жена Меган сделали официальное заявление, в котором сообщили, что согласовали имя для дочери с Елизаветой II.
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).