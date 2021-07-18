Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ

Гарри и Меган Маркл второй раз стали родителями в этом году Фото: EPA

Кроме того, принц Гарри рассказал нескольким людям, что хочет видеть на церемонии крещения королеву Великобритании Елизавету II.

Если эта информация подтвердится, то это будет первый визит Меган Маркл в Великобританию с тех пор, как в прошлом году пара оставила королевские обязанности.

Издание подчеркивает, что Маркл, которая в детстве ходила в католическую школу, была крещена архиепископом Кентерберийским, духовным главой англиканской церкви, перед свадьбой с принцем Гарри.