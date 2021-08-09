Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала

Томас Маркл признался, что передал дочери букет, который состоял из 12 алых и двух желтых роз, расположенных в центре композиции. Отец герцогини Сассекской подчеркнул, что желтые розы символизировали детей герцога и герцогини Сассекских. К букету была также прикреплена открытка с поздравлениями.

В ней отец жены принца Гарри пожелал ей "счастливого дня рождения и ярких дней". По словам Томаса Маркла, он рассчитывал, что подарок сможет стать фактором примирения с дочерью.



