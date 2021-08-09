Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала

4 августа герцогине Сассекской исполнилось 40 лет
4 августа герцогине Сассекской исполнилось 40 лет
Фото: ЕРА

Жена проживающего в США британского принца Гарри Меган не отреагировала на подарок, который получила на 40-летие от своего проживающего в Мексике отца Томаса Маркла. Об этом 8 августа он рассказал в интервью американскому таблоиду TMZ.

Томас Маркл признался, что передал дочери букет, который состоял из 12 алых и двух желтых роз, расположенных в центре композиции. Отец герцогини Сассекской подчеркнул, что желтые розы символизировали детей герцога и герцогини Сассекских. К букету была также прикреплена открытка с поздравлениями.

В ней отец жены принца Гарри пожелал ей "счастливого дня рождения и ярких дней". По словам Томаса Маркла, он рассчитывал, что подарок сможет стать фактором примирения с дочерью.


Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

4 августа герцогине Сассекской исполнилось 40 лет. Королевская семья Великобритании разместила адресованные ей поздравления в Instagram Stories, хотя в минувшем году поздравление от имени Елизаветы II было опубликовано непосредственно на странице микроблога.

Отношения герцога и герцогини Сассекских с Томасом Марклом разладились еще во время подготовки к свадьбе. Об этом отец герцогини Сассекской рассказал в документальном фильме "Томас Маркл: Моя история"который вышел в эфире канала Channel 5 в январе 2020 года. Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии.

22 июля 2021 года стало известно, что Томас Маркл будет судиться с дочерью за право видеться со своими внуками.

Теги: принц Гарри, скандал, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган, Томас Маркл
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