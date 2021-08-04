Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием

Поздравление герцогине Сассекской от имени герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано одновременно с поздравлениями от имени Елизаветы II и принца Чарльза
Поздравление герцогине Сассекской от имени герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано одновременно с поздравлениями от имени Елизаветы II и принца Чарльза
Фото: ЕРА

4 августа жене проживающего в США британского принца Гарри Меган исполнилось 40 лет. Представители королевской семьи Великобритании одновременно разместили в Instagram Stories поздравления, адресованные герцогине Сассекской.

В частности, на странице Букингемского дворца, представляющего королеву Великобритании Елизавету II, поздравление жене принца Гарри выглядит вот так. Для публикации были использованы архивные фото герцогини Сассекской.

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения ", – говорится в публикации.

Скриншот: theroyalfamily / Instagram
Скриншот: theroyalfamily / Instagram

На странице принца Чарльза и его жены, герцогини Корнуольской Камиллы поздравление с днем рождения жене принца Гарри  представлено в виде вот такой публикации.

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием ", – говорится в поздравлении.

Скриншот: clarencehouse / Instagram
Скриншот: clarencehouse / Instagram

Старший брат принца Гарри, принц Уильям, и его жена Кэтрин поздравили герцогиню Сассекскую с помощью ее архивного снимка.

"Поздравляем с 40-летием герцогиню Сассекскую", – говорится в публикации. 

В минувшем году поздравление, адресованное жене принца Гарри от имени Елизаветы II, было опубликовано непосредственно на странице микроблога.

Скриншот: dukeandduchessofcambridge / Instagram
Скриншот: dukeandduchessofcambridge / Instagram

Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия. 

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В июле стало известно, что принц Гарри намерен написать мемуары о своей жизни в королевской семье.

Теги: США, Великобритания, королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган, герцогиня Корнуольская Камилла
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