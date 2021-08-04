Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием

Поздравление герцогине Сассекской от имени герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано одновременно с поздравлениями от имени Елизаветы II и принца Чарльза Фото: ЕРА

В частности, на странице Букингемского дворца, представляющего королеву Великобритании Елизавету II, поздравление жене принца Гарри выглядит вот так. Для публикации были использованы архивные фото герцогини Сассекской.

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения ", – говорится в публикации.

Скриншот: theroyalfamily / Instagram

На странице принца Чарльза и его жены, герцогини Корнуольской Камиллы поздравление с днем рождения жене принца Гарри представлено в виде вот такой публикации.

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием ", – говорится в поздравлении.

Скриншот: clarencehouse / Instagram

Старший брат принца Гарри, принц Уильям, и его жена Кэтрин поздравили герцогиню Сассекскую с помощью ее архивного снимка.

"Поздравляем с 40-летием герцогиню Сассекскую", – говорится в публикации.

В минувшем году поздравление, адресованное жене принца Гарри от имени Елизаветы II, было опубликовано непосредственно на странице микроблога.