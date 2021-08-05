Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2021
 
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Принц Гарри жонглировал возле окна, пока его жена Меган в белой майке снимала ролик в честь своего 40-летия. Видео

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4 августа герцогине Сассекской исполнилось 40 лет
4 августа герцогине Сассекской исполнилось 40 лет
Скриншот: archewell_hm / Instagram

Супруга проживающего в США британского принца Гарри Меган 4 августа, в день своего 40-летия, записала ролик с участием американской актрисы Мелиссы Маккарти, в котором сообщила о запуске своей новой благотворительной инициативы. Видео опубликовано на странице благотворительного фонда герцога и герцогини Сассекских Archewell в Instagram.

Речь идет об акции "40 на 40", в рамках которой 40 активистов помогут найти работу 40 безработным женщинам.

 свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, артистов и мировых лидеров помочь начать глобальные изменения. Им нужно потратить 40 минут для наставничества, чтобы поддержать женщин, которые ищут работу", – заявила жена принца Гарри.

Во время съемки герцогиня Сассекская сидела за столом в белой майке, накинув на плечи шарф кремового цвета.

Скриншот: archewell_hm / Instagram
Скриншот: archewell_hm / Instagram

После того, как она задула свечи на праздничном торте, в кадре появился принц Гарри – он жонглировал, стоя в саду возле окна. Его появление вызвало у собеседницы Герцогини Сассекской смех. 

Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия. 

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В июле стало известно, что принц Гарри намерен написать мемуары о своей жизни в королевской семье.

Теги: видео, принц Гарри, Меган Маркл, Мелисса Маккарти
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