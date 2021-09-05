Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ

СМИ сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить свою дочь Лилибет в Виндзоре Фото: EPA

Гарри и Меган планируют познакомить королеву с ее тезкой, правнучкой Лилибет, если Елизавета согласится встретиться с ними.

Журналисты отметили, что королева пока не дала ответ, но она "по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее брата Арчи".

16 июля издание Daily Mail сообщило, что принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить свою дочь Лилибет в Виндзоре.