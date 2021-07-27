Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет

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В очереди на британский престол принц Гарри шестой, а их с женой Меган сын и дочь, соответственно, занимают седьмое и восьмое место
В очереди на британский престол принц Гарри – шестой, а их с женой Меган сын и дочь, соответственно, занимают седьмое и восьмое место
Фото: ЕРА

Дочь проживающего в США принца Гарри и его жены Меган Лилибет официально внесена в список наследников британского королевского престола – она занимает в нем восьмое место. На седьмом месте находится ее родной старший брат Арчи, а их отец, принц Гарри – на шестом. Всего в списке указано 23 члена королевской семьи.

Издание People отмечает, что список был обновлен вечером 26 июля, спустя семь недель после рождения Лилибет. 

Таблоид обращает внимание на то, что в списке нет ни жены принца Гарри Меган, ни супруги его старшего брата, принца Уильяма Кэтрин, так как они не являются с рождения членами королевской семьи и по этой причине не могут взойти на престол.

Скриншот: royal.uk
Скриншот: royal.uk

Контекст:

Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019). 

Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию. Королева Великобритании Елизавета II не стала лишать их титула. При этом в свидетельстве о рождении Лилибет, которое было выдано 23 июня, герцогиня Сассекская указана без королевского титула.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 

Вся королевская семья поздравила принца Гарри и его жену Меган с рождением дочери, несмотря на то, что весной этого года они дали несколько скандальных интервью, в которых описали свою версию жизни в Букингемском дворце.

Накануне рождения Лилибет королевские эксперты предполагали, что принц Гарри назовет ее этим именем, так как оно является одним из его любимых женских имен.

Уже после оглашения имени королевский эксперт Анджела Левин в эфире шоу Good Morning Britain на канале ITV заявила, что принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II, дав дочери это "очень личное" для королевы имя.

Таблоид People 8 июня сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские на следующий день после выписки из госпиталя позвонили Елизавете II по видеосвязи и показали ей свою дочь.

10 июня принц Гарри и его жена Меган сделали официальное заявление, в котором сообщили, что согласовали имя для дочери с Елизаветой II.

21 июня стало известно, что принц Гарри и его жена Меган приобрели домены, содержащие имя  Лилибет, до того, как Елизавета II одобрила их выбор. По мнению американских СМИ, это вызывает ряд вопросов к сообщениям пары о том, что они назвали дочь в честь королевы только после согласования с ней.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, дети, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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