Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии

После того как журналист и ведущий Тревор Макдональд представил номинантов из самых знаковых телевизионных моментов года, на экране показали фрагменты из интервью герцогов Сассескских Опре Уинфри.

И хотя в официальной трансляции этого не было слышно, но в зале публика громко возмущалась и освистывала герцога и герцогиню Сассекских. Об этом журналистам рассказали присутствующие на мероприятии гости.

По словам источников, когда появились фрагменты из интервью, по всей арене раздался свист, "как будто они были злодеями". Другой источник отметил, то "публика разразилась криками, некоторые кричали и смеялись".