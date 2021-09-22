Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри

Принц Гарри и его жена Меган после отказа от королевских обязанностей проживают в США Фото: ЕРА

По словам Николл, примирительный визит проживающих в США герцога и герцогини Сассекских вместе с двумя детьми в Великобританию может состояться на Рождество. Если это действительно произойдет, то 95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые увидит родившуюся летом 2021 года в США дочь принца Гарри и его жены Меган Лилибет.

Эксперт подчеркнула, что это примирение важно и для самой королевы. Николл отметила, что принц Чарльз также не против увидеть своих внуков.

По мнению Николл, рождественское настроение как нельзя лучше будет способствовать налаживанию отношений между представителями королевской семьи и переехавшими в США герцогом и герцогиней Сассекскими.