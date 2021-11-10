С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл

На данный момент Уинфри не прокомментировала, почему это видео исчезло с ее канала.

Портал Thegoaspotlight.com отмечает, что Уинфри удалила интервью из-за опасений, что именно оно стало причиной ухудшения здоровья бабушки принца Гарри королевы Елизаветы II.

"Удаление столь важного для медиа-ресурса контента вызывает сомнения и порождает различные слухи и догадки. Есть предположение, что Опра Уинфри удалила видео из-за слабого здоровья Елизаветы II: после выхода интервью здоровье королевы ухудшилось", – говорится в статье издания.