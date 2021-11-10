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10 ноября, 2021
 
Новости

С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл

Видео было удалено без какого-либо предупреждения
Видео было удалено без какого-либо предупреждения
Фото: cbstv / Instagram

Интервью Опры Уинфри с британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл, которое транслировалось 7 марта в эфире канала CBS и которое посмотрело больше 17 млн человек, исчезло с YouTube-канала американской телеведущей.

На данный момент Уинфри не прокомментировала, почему это видео исчезло с ее канала.

Портал Thegoaspotlight.com отмечает, что Уинфри удалила интервью из-за опасений, что именно оно стало причиной ухудшения здоровья бабушки принца Гарри королевы Елизаветы II.

"Удаление столь важного для медиа-ресурса контента вызывает сомнения и порождает различные слухи и догадки. Есть предположение, что Опра Уинфри удалила видео из-за слабого здоровья Елизаветы II: после выхода интервью здоровье королевы ухудшилось", – говорится в статье издания.

Контекст:

В интервью с журналисткой Меган Марк и принц Гарри рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

После интервью лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал Букингемский дворец провести расследование обвинений в расизме, которые прозвучали в разговоре.

Британское издание The Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В свою очередь, британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счел эгоистичной.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями сделки, сообщило, что CBS заплатил за интервью продюсерской компании Уинфри Harpo Productions более $7 млн (около 195 млн грн). Отмечалось, что герцог и герцогиня Сассекские не получили компенсации за участие в съемках.

Люди, знакомые с ситуаций в Букингемском дворце, в комментарии Daily Mail заявили, что члены королевской семьи находятся в состоянии шока и печали после выхода интервью.

20 октября 2021 года королева Елизавета II провела ночь в больнице после отмены визита в Северную Ирландию. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на представителей Букингемского дворца. Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье королевы, не сообщается.

Теги: Опра Уинфри, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, интервью
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