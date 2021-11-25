В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство

Использование цветов для привлечения в свою жизнь удачи – увлекательное занятие Фото: depositphotos.com

Использование цветов для привлечения в свою жизнь удачи – увлекательное занятие, отмечается на сайте World of Feng Shui. Согласно китайской метафизической науке, цвета состоят из определенных частот и год от года по-разному влияют на жизнь человека.

Цвета силы на 2022 год Тигра включают элемент воды (черный, синий), элемент дерева (зеленый⁣) и элемент земли (коричневый, желтый), отмечается на портале Picturehealer.

Авторы профильной nstagram-страницы KarmaWeather составили цветовой круг, в котором представлены приоритетные для каждого знака зодиака цвета в одежде для встречи Нового 2022 года.