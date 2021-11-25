Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство

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Использование цветов для привлечения в свою жизнь удачи увлекательное занятие
Использование цветов для привлечения в свою жизнь удачи – увлекательное занятие
Фото: depositphotos.com

2022 год по китайскому календарю будет годом Водяного Тигра, сообщается на портале Chinese Fortune Calendar. Издание "ГОРДОН" собрало советы астрологов и экспертов по фен-шуй о том, в чем нужно встречать Новый год представителям различных знаков зодиака, чтобы весь следующий год оказался удачливым и принес богатство.

Использование цветов для привлечения в свою жизнь удачи – увлекательное занятие, отмечается на сайте World of Feng ShuiСогласно китайской метафизической науке, цвета состоят из определенных частот и год от года по-разному влияют на жизнь человека.

Цвета силы на 2022 год Тигра включают элемент воды (черный, синий), элемент дерева (зеленый⁣) и элемент земли (коричневый, желтый), отмечается на портале Picturehealer.

https://www.facebook.com/Picturehealer/posts/4321709811285204

Авторы профильной nstagram-страницы KarmaWeather составили цветовой круг, в котором представлены приоритетные для каждого знака зодиака цвета в одежде для встречи Нового 2022 года.

Теги: Новый год, мода и красота, гороскоп
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В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
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