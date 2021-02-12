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Танцующие драконы и горящие свечи – в мире празднуют китайский Новый год. Фоторепортаж

Сегодня 22.27
Сегодня во многих странах празднуют наступление китайского Нового года или, как его часто называют, лунного Нового года. Его дата зависит от лунного календаря и отличается от года к году. В 2021-м год белого металлического быка наступил в ночь на 12 февраля. Для жителей Китая и миллионов их соотечественников по всему миру это главное торжество года, известное также как Фестиваль весны. Уже второй год Китай встречает праздник в условиях пандемии COVID-19, что заметно ограничивает традиционные яркие, красочные и многолюдные действа, сообщает South China Morning Post. Правительство КНР настоятельно призвало граждан воздержаться от поездок, в большинстве крупных городов разрешают въезд только с отрицательным тестом на COVID-19. Помимо КНР, лунный Новый год широко празднуют и во многих других азиатских странах – Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, а также в китайских общинах западных стран.
Теги: Китай, Новый год, Таиланд, фестиваль, праздники, Тайвань, КНР, традиции, Год Белого Металлического Быка
 

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