Танцующие драконы и горящие свечи – в мире празднуют китайский Новый год. Фоторепортаж
Фото: EPA
Письменные молитвы на статуе в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Мальчик смотрит, как его родители зажигают ароматические палочки в качестве подношений своим умершим предкам в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Люди сжигают ароматические палочки в качестве подношений своим умершим предкам и молятся в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Женщина в традиционной одежде сжигает ароматические палочки в качестве подношения своим умершим предкам и молится в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Женщины в традиционной одежде стоят в очереди, чтобы войти в храм Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Люди сжигают ароматические палочки в качестве подношений своим умершим предкам и молятся в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Мужчина сжигает ароматические палочки в качестве подношения своим умершим предкам и молится в храме Нефритового Будды в Шанхае, Китай
Фото: EPA
Танцоры в костюмах исполняют китайский танец льва, традиционный танец, призванный принести удачу и удачу, в районе Чайнатаун, Нью-Йорк, США
Фото: EPA
Танцоры в костюмах исполняют китайский танец льва, традиционный танец, призванный принести удачу и удачу, в районе Чайнатаун, Нью-Йорк, США
Фото: EPA
Танцоры в костюмах исполняют китайский танец льва, традиционный танец, призванный принести удачу и удачу, в районе Чайнатаун, Нью-Йорк, США
Фото: EPA
Танцоры в костюмах исполняют китайский танец льва, традиционный танец, призванный принести удачу и удачу, в районе Чайнатаун, Нью-Йорк, США
Фото: EPA
Дайверы, одетые в китайские костюмы бога удачи (справа) и льва (слева), выступают в аквариуме в Куала-Лумпуре, Малайзия
Фото: EPA
Празднование Лунного Нового года в Бангкоке, Таиланд
Фото: EPA
Люди зажигают свечи на счастье в китайском храме в Бангкоке, Таиланд
Фото: EPA
Женщина зажигает свечи на счастье в Бангкоке, Таиланд
Фото: EPA
Пара из Мьянмы делает селфи, показывая салют тремя пальцами, символ сопротивления недавнему государственному перевороту в Мьянме, во время празднования Лунного Нового года в Тайбэе, Тайвань
Фото: EPA
Уличная артистка в традиционном китайском красном платье и защитной маске танцует возле китайского храма во время празднования Лунного Нового года в Бангкоке, Таиланд
Фото: EPA
Фонари украшают китайский квартал в центре Лондона в Великобритании
Сегодня во многих странах празднуют наступление китайского Нового года или, как его часто называют, лунного Нового года. Его дата зависит от лунного календаря и отличается от года к году. В 2021-м год белого металлического быка наступил в ночь на 12 февраля. Для жителей Китая и миллионов их соотечественников по всему миру это главное торжество года, известное также как Фестиваль весны. Уже второй год Китай встречает праздник в условиях пандемии COVID-19, что заметно ограничивает традиционные яркие, красочные и многолюдные действа, сообщает South China Morning Post
. Правительство КНР настоятельно призвало граждан воздержаться от поездок, в большинстве крупных городов разрешают въезд только с отрицательным тестом на COVID-19. Помимо КНР, лунный Новый год широко празднуют и во многих других азиатских странах – Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, а также в китайских общинах западных стран.