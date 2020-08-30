На Тайване воздушный змей поднял на 10-метровую высоту трехлетнего ребенка. Видео
На фестивале воздушных змеев в Синьчжу на северо-западе Тайваня трехлетнюю девочку подняло одним из змеев на высоту около 10 метров. Видео инцидента опубликовал 30 августа Euronews. Телеканал сообщает, что родители девочки не заметили, как она схватилась за часть змея и ее подняло в небо. Ребенка бросало в разные стороны, пока не опустило ниже и люди ее поймали. Девочка, по словам родителей, пережила шок, но физически не пострадала. Из-за инцидента фестиваль прервали.
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