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День святого Валентина. Почему красный и розовый считаются цветами романтики

Использование человечеством красного и розового цветов всегда выражало глубинные чувства, но символика их менялась в зависимости от эпохи.

В День святого Валентина влюбленные дарят друг другу презенты красного и розового цветов
В День святого Валентина влюбленные дарят друг другу презенты красного и розового цветов
Фото: depositphotos.com

В антураже ко Дню святого Валентина преобладают розовый и красный – цвета любви, романтики, страсти и грез.

Еще в древнем мире женщины с помощью естественных красителей усиливали румянец и цвет губ, придавая им красные, охристые и розовые оттенки. Вместе с тем красный был цветом силы, власти – как символ пролитой крови.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Еще в дохристианские времена слово "красный" означало "красивый". А невеста на свадьбу надевала не белое платье, а красное. Именно этот цвет считался символом невинности и крови. В свадебном обряде символизировал переход своей "крови" в другую семью.

Имя первого человека, ветхозаветного Адама, также содержит в себе отсылку к красному цвету. По сути, его имя означает "созданный из красной глины".

В Средние века в Европе красный стал прерогативой аристократии, поскольку его можно было получить только с помощью самых дорогих красителей. Если девушке дарили одежду красного цвета, это приравнивалось к подношению сокровища. Считалось, что такой подарок – от самого сердца.

Розовый ассоциировался с новорожденными – цветом их кожи, румянца. Как правило, розовую краску использовали при изображении ангелов. Амур, Купидон, являющийся одним из атрибутов Дня влюбленных, бог любви, изображался в розовых тонах. Розовый также был цветом рассветного солнца, в то время как красный – закатного.

В эпоху барокко и рококо пастельные цвета стали широко использовать в одежде знати. В том числе и розовый. Он был любимым цветом французской королевы Марии Антуанетты. Она фактически возвела его в культ.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ХIX веке в Англии из розовой ткани шили одежду для мальчиков. Этот цвет тогда символизировал подрастающую мужественность. Ее олицетворял красный.

Художники конца XIX – начала XX века использовали розовый в своих работах. Его часто можно встретить у Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. В первой половине ХХ века на арену вышел красный. Он стал цветом революции, крови, войны. Поменялась и мода. В женский гардероб вошли элементы мужского. А кутюрье, работавшие для элиты, стали выбирать более сложные тона. Те, которые больше соответствовали динамике времени. Постепенно розовый как расслабляющий, спокойный тон перешел в детский гардероб. 

Поскольку День святого Валентина – праздник утрированно романтический, его атрибуты окрашивают именно в тона румянца, флирта, ангелов, легкости и страсти. 

Об истории Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, можно узнать здесь, а о символе праздника – ангеле со стрелами – здесь.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: праздники, история, платье, интересное, традиции, День святого Валентина
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