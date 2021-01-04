Клименко рассказал, сколько человек в Украине на Новый год оштрафовали за отсутствие масок

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что на новогодние праздники в стране составили 6500 протоколов из-за нарушения масочного режима.

За нарушения масочного режима в Украине предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан Фото: depositphotos.com

Глава Национальной полиции Игорь Клименко 4 декабря во время совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского доложил о случаях нарушения масочного режима во время новогодних праздников, сообщает сайт Офиса президента.

По словам Клименко, на Новый год украинские правоохранители составили 6500 протоколов за отсутствие у граждан защитных масок.

Верховная Рада 17 декабря приняла закон, который предусматривает штрафы для предприятий и организаций за пропуск во время карантина людей без масок или респираторов, закрывающих рот и нос, в общественные здания, сооружения, общественный транспорт.

За нарушения предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–5100 грн).

По состоянию на 4 января 2021 года в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что после новогодних праздников в Украине увеличится количество больных COVID-19.