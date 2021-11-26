В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото

Снимок был сделан, когда дерево заканчивали декорировать. Чтобы дотянуться до елки, персоналу, обслуживающему королевскую семью Великобритании, понадобились стремянки.
"Последние штрихи сделаны на 20-футовой (около шести метров) рождественской елке в Георгиевском зале Виндзорского замка в рамках ежегодной рождественской выставки Королевской коллекции", – говорится в публикации.
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ааа
Для королевы Великобритании Елизаветы II это будет первое Рождество, которое она встретит без мужа, принца Филиппа.
Также известно, что проживающий в США принц Гарри не планирует приехать вместе с семьей в Великобританию на рождественские каникулы.