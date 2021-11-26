В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото

Для Елизаветы II это будет первое Рождество без мужа Фото: theroyalfamily / Instagram

Снимок был сделан, когда дерево заканчивали декорировать. Чтобы дотянуться до елки, персоналу, обслуживающему королевскую семью Великобритании, понадобились стремянки.

"Последние штрихи сделаны на 20-футовой (около шести метров) рождественской елке в Георгиевском зале Виндзорского замка в рамках ежегодной рождественской выставки Королевской коллекции", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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