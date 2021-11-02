Королева Елизавета II проехалась за рулем "Ягуара" по территории своей резиденции

Королева была в солнечных очках и платке. Издание отмечает, что Елизавета II появилась на публике впервые за последние недели.

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Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.

В середине октября 2021 года Елизавета II по рекомендации врачей полностью отказалась от употребления алкоголя.

20 октября этого года врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку в Северную Ирландию. В тот же день королева провела ночь в больнице.

29 октября 2021 года врачи рекомендовали Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели.