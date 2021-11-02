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Королева Елизавета II проехалась за рулем "Ягуара" по территории своей резиденции

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Елизавета II впервые за несколько недель появилась на публике
Елизавета II впервые за несколько недель появилась на публике
Фото: EPA (архив)

95-летняя королева Великобритании Елизавета II была замечена за рулем своего зеленого Jaguar X-Type Estate в поместье Виндзорского замка в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщает People.

Королева была в солнечных очках и платке. Издание отмечает, что Елизавета II появилась на публике впервые за последние недели.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей. 

В середине октября 2021 года Елизавета II по рекомендации врачей полностью отказалась от употребления алкоголя

20 октября этого года врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку в Северную Ирландию. В тот же день королева провела ночь в больнице

29 октября 2021 года врачи рекомендовали Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели. 

Теги: Великобритания, Лондон, королева Елизавета II, автомобиль
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