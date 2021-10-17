95-летней Елизавете II посоветовали отказаться от употребления алкоголя

Медики посоветовали сделать это в целях профилактики, чтобы королева могла хорошо себя чувствовать и быть здоровой на торжествах, приуроченных к 70-летию ее пребывания на троне.

The Vanity Fair 14 октября написало, сославшись на два источника, близких к королевскому двору, что Елизавете II придется отказаться от спиртных напитков, за исключением особых случаев. По данным журналистов, речь идет о вечернем бокале мартини.

"На самом деле это не имеет большого значения для нее, она мало пьет, но кажется несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий", – сказал друг монаршей семьи.