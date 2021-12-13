Новогодний бал и елка: Фонд Рината Ахметова устроил грандиозный детский праздник в Мариуполе

За последние 14 лет в рамках акции новогодние подарки и поздравления от Рината Ахметова получили почти миллион детей Фото: akhmetovfoundation.org

"Дети-сироты. Они в беде. И они нуждаются не просто в помощи – они нуждаются в общении. В их глазах огромная боль, и мы хотим снять эту боль и дать им по крайней мере надежду на завтрашний день. И делали мы это и делаем честно, делаем мы это душой и сердцем", – сказал основатель акции и учредитель Фонда Ринат Ахметов.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" – его личная инициатива. Этой традиции уже более 20 лет. За годы существования акции ее формат менялся, но цель и философия остались неизменными – дарить тепло и заботу детям.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это не просто подарки тысячам детей, это прикосновение к их судьбам, которое меняет жизни к лучшему, дарит веру в чудо. Уже более 20 лет накануне Нового года сотрудники Фонда вручают подарки от Рината Ахметова воспитанникам интернатных учреждений, детских домов семейного типа, а также детям-участникам программ и проектов Фонда, – рассказала главный директор программ Фонда Ирина Блажан.

По ее словам, только за последние 14 лет в рамках акции новогодние подарки и поздравления от Рината Ахметова получили почти миллион детей.

Главным событием акции стали новогодний бал и елка в Мариуполе, которые были проведены с соблюдением всех карантинных норм. Юных участников ожидал целый каскад сюрпризов и развлечений: дети побывали на интерактивном кукольном спектакле "Маленький Дед Мороз". Вместе с героями зрители узнали, что добрые дела под силу даже самым маленьким. И возраст не помеха тому, чтобы преодолевать свои страхи и трудности.

Кроме того, участников праздника встречали их любимые супергерои, вместе с которыми они учились защищать мир от вирусов и путешествовали в увлекательных квестах. Так, чтобы новогодний бал состоялся, ребята должны были собрать мешочки с цветным песком. Каждый цвет символизировал такие качества и эмоции, как радость, смелость, честность и дружба. В завершение все вместе создали капсулу настоящих чудес. Итогом праздника стали вручение подарков и фотосессия с супергероями.

Фото: akhmetovfoundation.org

Продолжением акции стали мотивационные встречи и сериал "Твоя суперпрофессия". Первые встречи состоялись в декабре 2018 года. На них воспитанники интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты и выбирать профессию, проходили профориентационные тесты и пробовали себя в популярных и востребованных специальностях. А помогали им в этом амбассадоры Фонда – звезды телеэкрана. На сегодняшний день они уже провели 41 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области. На них побывали более 1000 детей, и в этом году подростки продолжат знакомиться с новыми и увлекательными профессиями, а также их представителями. Для этого Фонд проведет всеукраинский мотивационный интерактивный онлайн-урок с участием известных людей, которые поделятся с ребятами тайнами своих профессий.

За 15 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек. Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям" получили поддержку 5,2 млн детей.