"Твоя суперпрофессия": Фонд Рината Ахметова помогает подросткам из интернатов

Онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" дает будущим выпускникам интернатов практические навыки и знания, опираясь на которые, им будет легче найти первую работу и начать строить свою жизнь Фото: akhmetovfoundation.org

"Ранее в рамках мотивационных встреч участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" научились составлять резюме и узнали, как пройти собеседование. Следующим этапом стали мастер-классы по профессиям, которые интересны участникам. Они дают подросткам из интернатов важные навыки – не бояться будущего, верить в себя, мечтать и добиваться поставленных целей. Если первый сезон был ориентирован на поиск талантов, суперсилы в каждом, то теперь дети учатся реализовывать свои способности в реальности", – рассказала руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" дает будущим выпускникам интернатов практические навыки и знания, опираясь на которые, им будет легче найти первую работу и начать строить свою жизнь. Фонд Рината Ахметова помогает ребятам получить представление о разных сферах занятости, показывает многообразие выбора и дает возможность сделать первые шаги на пути к успеху.

В этом году Фонд подготовил сразу несколько новинок. Так, участники познакомятся с такими модными профессиями, как сторителлер, ведущий/интервьюер и фото/видеомонтажер.

Представители специальностей расскажут, почему именно эти профессии очень популярны сегодня. Они раскроют возможности и перспективы данных профессий, секреты успешности и пути роста, а также расскажут, где и кем можно быть востребованным благодаря таким навыкам.

Также участников ожидает сюрприз – встреча со звездным гостем, который будет мотивировать подростков своей историей успеха. Перед ними также выступят с историей своего успеха герои минувших встреч. Онлайн-урок начнется в 12.00 на YouTube-канале Фонда. Параллельная трансляция онлайн-урока будет проходить на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова по ссылке: https://civilvoicesmuseum.org/ru/news/onlajn-urok-tvoya-superprofessiya-pomozhet-podrostkam-najti-svoj-put-v-zhizni

Первые мотивационные встречи состоялись в декабре 2018 года. Тогда воспитанники пяти интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты, получали знания о том, как выбрать профессию, проходили профориентационные тесты и пробовали себя в пяти популярных и востребованных профессиях. Всего с декабря 2018 года 10 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 1000 ребят.

Кроме того, Фонд создал сериал "Твоя суперпрофессия". С первым сезоном сериала можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRMzKOpK_AjQfUOCLwZ2_rqGOWTwTtmQ4.

Сейчас готовится к выходу второй сезон. В сериале будут представлены профессии, способные обеспечить быстрый социальный лифт для подростков, которые уже задумались над выбором дела своей жизни. Он призван помочь им освоить интересные и востребованные профессии, чтобы начать обеспечивать себя в самостоятельной жизни.

Онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" – это одна из активностей масштабной Акции "Ринат Ахметов – Детям". В ее фокусе – подростки, лишенные родительского тепла. Очень важно помочь этим ребятам раскрыть свои способности и дать веру в то, что они могут добиваться поставленных целей и менять мир к лучшему.

Уже более 20 лет Акция является непрерывной традицией добра и личного участия в жизни каждого ребенка. Ее участниками стали порядка миллиона детей.