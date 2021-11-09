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В Португалии приняли закон, запрещающий начальству беспокоить сотрудников в нерабочее время

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В Португалии работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время
В Португалии работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время
Фото: depositphotos.com

Парламент Португалии принял поправки к действующему законодательству о дистанционной работе, согласно которым начальство могут оштрафовать за связь с работниками в нерабочее время. Об этом 8 ноября сообщает Euronews.

Согласно новым правилам, компаниям придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой (более высокие счета за электричество и интернет).

Также работодателям запретили контролировать своих сотрудников, пока они работают дома. Поправки не будут применяться к компаниям с менее чем десятью сотрудниками.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе 2021 года. Удаленную работу в этой стране сделали обязательной опцией, а работодателей обязали предоставлять сотрудникам необходимые инструменты для выполнения работы дома.

Контекст:

После начала в 2020 году пандемии коронавируса и введения многими странами карантина сотрудники по всему миру, в том числе в Украине, стали массово переходить на удаленную форму работы. Однако в этом году в связи с кампанией по вакцинации работники все чаще возвращаются в офисы. 

Теги: Португалия, трудоустройство, карантин, законодательство, закон, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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