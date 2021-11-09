В Португалии приняли закон, запрещающий начальству беспокоить сотрудников в нерабочее время

В Португалии работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время Фото: depositphotos.com

Согласно новым правилам, компаниям придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой (более высокие счета за электричество и интернет).

Также работодателям запретили контролировать своих сотрудников, пока они работают дома. Поправки не будут применяться к компаниям с менее чем десятью сотрудниками.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе 2021 года. Удаленную работу в этой стране сделали обязательной опцией, а работодателей обязали предоставлять сотрудникам необходимые инструменты для выполнения работы дома.