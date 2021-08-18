Украинские работодатели стали реже предлагать сотрудникам удаленную работу – Opendatabot

Чаще всего вакансии на "удаленке" предлагает IT-сектор Фото: pixabay.com

В апреле 2020 года удаленная работа фигурировала в 7–8% от общего количества вакансий. Это вдвое больше, чем таких рабочих мест предлагается сейчас – 3–6%.

Инфографика: opendatabot.ua

"Массового перехода на удаленную форму занятости пока мы не наблюдаем. Если глубже проанализировать предложения на рынке труда, то оказывается, что почти половина вакансий с возможностью работать удаленно приходиться на сферу информационных технологий", – комментирует руководитель отдела найма и управления в Jooble Оксана Огнева.

По данным Work.ua топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников, выглядит так:

IT, компьютеры, интернет – 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия – 30%;

дизайн, творчество – 27%;

культура, музыка, шоу-бизнес – 27%;

логистика, склад, внешняя экономическая деятельность – 24%.

При этом соискатели работы, наоборот, чаще ищут работу на "удаленке".

"Около 8% ищут работу только в офлайне, а около 25% работодателей Work.ua отмечают, что хотели бы работать только на "дистанционке", чтобы минимизировать контакты", – комментирует пиар-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.

По данным OLX, с начала лета 2021-го был зафиксирован общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте – в частности, на 25% в июне. В "ОЛХ.Робота" это связывают с всплеском сезонных вакансий.