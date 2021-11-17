В Минобразования Украины от COVID-19 привиты почти 93% сотрудников, двух невакцинированных отстранили от работы

С 9 ноября в Минобразования Украины отстранили от работы двух сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса Фото: depositphotos.com

Отмечается, что с 9 ноября в ведомстве отстранили от работы двух сотрудников, которые отказались от вакцинации.

Как пишет агентство, на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов от COVID-19 вакцинированы 97% сотрудников, а отстранены от работы двое непривитых сотрудников, в Минсоцполитики – 98% сотрудников, в Министерстве развития громад и территорий Украины – 95,7% сотрудников (девять отстранены от работы).

По данным на 15 ноября, в Министерстве молодежи и спорта привиты против коронавируса 95,8% сотрудников (один невакцинированный отстранен от работы), в Минреинтеграции – 96,2% сотрудников.