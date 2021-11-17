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В Минобразования Украины от COVID-19 привиты почти 93% сотрудников, двух невакцинированных отстранили от работы

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С 9 ноября в Минобразования Украины отстранили от работы двух сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса
С 9 ноября в Минобразования Украины отстранили от работы двух сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Министерстве образования и науки Украины 92,6% сотрудников привиты против коронавируса. Об этом в ведомстве сообщили "Интерфакс-Украина" 17 ноября.

Отмечается, что с 9 ноября в ведомстве отстранили от работы двух сотрудников, которые отказались от вакцинации.

Как пишет агентство, на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов от COVID-19 вакцинированы 97% сотрудников, а отстранены от работы двое непривитых сотрудников, в Минсоцполитики – 98% сотрудников, в Министерстве развития громад и территорий Украины – 95,7% сотрудников (девять отстранены от работы).

По данным на 15 ноября, в Министерстве молодежи и спорта привиты против коронавируса 95,8% сотрудников (один невакцинированный отстранен от работы), в Минреинтеграции – 96,2% сотрудников.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

В Украине с начала вакцинальной кампании одну дозу получили около 12,45 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – почти 9,07 млн.

22 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

Теги: Украина, вакцинация, работа, Минобразования, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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