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Звуковая арт-инсталляция "Домой" – новый объект в Мариуполе, который нужно увидеть и услышать

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Вокруг инсталляции высажены розы символ города Донецка
Вокруг инсталляции высажены розы – символ города Донецка
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова установил в Мариуполе звуковую арт-инсталляцию "Домой". Композиция размещена в реконструированном городском парке имени Гурова. Автор объекта – современный украинский художник Виталий Кохан.

Дверь домой

"Главная задача – привлечь внимание украинской и мировой общественности к судьбе мирных жителей Донбасса, чьи жизни навсегда изменил вооруженный конфликт. Мариуполь одним из первых принял на себя удар. Этот город у моря не только стал ключевой точкой на карте помощи Гуманитарного Штаба Фонда Рината Ахметова, но и убежищем, и новым домом для многих мирных жителей Донбасса. Фактически стал мостиком между прошлым и настоящим", – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных", в рамках которого уже в четвертый раз проходила Неделя Мирных, – это пространство, где жители Донбасса могут открыто и без страха рассказать свою историю. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру понять умом и почувствовать сердцем всю боль мирных. 

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Как рассказала куратор проекта Екатерина Рай, ключевой элемент композиции – это своего рода двери или портал. Они символизируют ту грань, которая разделила судьбы людей целого региона на "до" и "после". 

"Инсталляция – это символический переход от одного периода жизни к другому. Мы приглашаем каждого пройти сквозь него и, возможно, ощутить что-то важное для себя. А также вспомнить, осмыслить произошедшие события. Кроме того, эта инсталляция – о важности общения между собой, о том, как наши истории меняют ход жизни целой страны", – подчеркнула Рай.

Фото:
Фото: akhmetovfoundation.org

По словам автора работы Виталия Кохана, это символ возвращения домой людей, которых вооруженный конфликт заставил покинуть родную землю. Вокруг инсталляции высажены розы – символ города Донецка.

"Композиция оборудована аудиосистемой, благодаря которой каждый желающий может услышать истории жителей Донбасса, собранные в музее "Голоса Мирных", – отметил Кохан.

Звуковые элементы внедрены в две лавочки и в сам объект "Дверь".

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Заместитель городского головы Сергей Захаров поблагодарил за особенный для Мариуполя подарок.

"Город в первые годы конфликта стал вторым домом для более 100 тыс. переселенцев. Большинство этих людей остались жить в Мариуполе. Мы не понаслышке знаем о том, какую помощь новым мариупольцам оказывает Фонд Рината Ахметова. Люди, которые покинули свой дом, чувствуют постоянную поддержку. Спасибо за это!"  – сказал Захаров.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Психологическая помощь и музей "Голоса Мирных"

Для сохранения историй людей Фонд Рината Ахметова создал музей "Голоса Мирных", чтобы трагедия Мирных Донбасса не повторилась больше нигде и никогда. "Голоса Мирных" – беспрецедентное онлайн-пространство, которое документирует истории мирных жителей Донбасса, в нем уже свыше 5 тыс. рассказов. Цель – собрать 100 тыс. историй до 2025 года. Архив музея собирают психологи, которые также помогают мирным жителям справиться с травмой войны через рассказывание своей истории. 

Начиная с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 тыс. жителей востока страны разного возраста, для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны". Психологическую поддержку Фонд оказывал и детям Донбасса. В 2015 году появился проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", в рамках которого более 4,5 тыс. детей из Донецкой и Луганской областей оздоровились в летних лагерях. Задача – психологическая реабилитация, умение детей справляться со страхами и снижать уровень тревоги. 

Жизни пяти миллионов

Для Рината Ахметова помощь и забота о жителях Донбасса всегда была приоритетом. За время работы Фонд спас жизни 5 млн человек. В том числе с начала вооруженного конфликта на Донбассе – 3,5 млн человеческих жизней. Беспрецедентная по масштабам помощь предотвратила гуманитарную катастрофу в регионе. 

Кроме того, Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса, получившим ранения. Понимая, что к этой проблеме требуется особый подход, в марте 2016 года Фонд начал проект "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей". Благодаря ему тяжелораненые дети могут пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины. 

Теги: Донецк, Ринат Ахметов, Донбасс, Мариуполь, помощь, переселенцы, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, история, дети, архив, музей, проект Донбасс и Мирные
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