"Есть традиция". Епифаний считает, что визит в Украину папа римский будет согласовывать с ПЦУ

Последний раз папа римский был в Украине в 2001 году, это был ныне покойный Иоанн Павел II Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса о том, как священнослужитель относится к назначению послом Украины в Ватикане религиоведа Андрея Юраша.

"Я убежден, что Андрей Васильевич будет достойным представителем Украины в Ватикане и сделает многое, чтобы состоялся визит папы в Украину, визит, о котором сейчас очень много говорят, но еще такой конкретики нет. Потому что к нам, как к ПЦУ, пока не поступало определенных сигналов. А мы знаем, что есть такая традиция: если папа посещает православную страну, то непременно он это согласовывает с господствующей в этом государстве церковью", – сказал Епифаний.

Он также прокомментировал мнение о том, что, "когда папа приедет в Украину, война закончится".

"Дай Бог, чтобы это произошло. Но это зависит от многих факторов, а не от одного визита или приезда определенной, даже известной фигуры. Мы знаем, где ключ к решению этого вопроса лежит. В Москве, у [президента РФ Владимира] Путина. Папа заявил о том, что готов быть посредником. Возможно, в этом ключе имеется в виду", – объяснил Епифаний.