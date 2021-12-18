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"Есть традиция". Епифаний считает, что визит в Украину папа римский будет согласовывать с ПЦУ

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Последний раз папа римский был в Украине в 2001 году, это был ныне покойный Иоанн Павел II
Последний раз папа римский был в Украине в 2001 году, это был ныне покойный Иоанн Павел II
Фото: ЕРА

Если папа римский Франциск запланировал визит в Украину, он будет согласовывать это с Православной церковью Украины (ПЦУ). Такое мнение предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

Речь об этом зашла после вопроса о том, как священнослужитель относится к назначению послом Украины в Ватикане религиоведа Андрея Юраша.

"Я убежден, что Андрей Васильевич будет достойным представителем Украины в Ватикане и сделает многое, чтобы состоялся визит папы в Украину, визит, о котором сейчас очень много говорят, но еще такой конкретики нет. Потому что к нам, как к ПЦУ, пока не поступало определенных сигналов. А мы знаем, что есть такая традиция: если папа посещает православную страну, то непременно он это согласовывает с господствующей в этом государстве церковью", – сказал Епифаний.

Он также прокомментировал мнение о том, что, "когда папа приедет в Украину, война закончится".

"Дай Бог, чтобы это произошло. Но это зависит от многих факторов, а не от одного визита или приезда определенной, даже известной фигуры. Мы знаем, где ключ к решению этого вопроса лежит. В Москве, у [президента РФ Владимира] Путина. Папа заявил о том, что готов быть посредником. Возможно, в этом ключе имеется в виду", – объяснил Епифаний.

Контекст:

25 сентября архиепископ Львовский римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий сообщил, что папа римский планирует посетить Украину в 2022 году.

1 декабря глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук говорил, что папа римский в беседе с ним подтвердил намерение нанести визит в Украину. "Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – заявил глава УГКЦ.

Глава Ватикана посещал Украину лишь однажды – в 2001 году с пятидневным визитом в Киеве и Львове находился ныне покойный Иоанн Павел II.

В марте 2021 года папу Франциска приглашал в Украину премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце июня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с понтификом заявил, что его визита ждет прежде всего народ Украины.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Теги: Украина, папа римский, Ватикан, религия, церковь, Франциск, визит, традиции, митрополит Епифаний, ПЦУ
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