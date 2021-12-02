Папа римский в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", – отметил Шевчук.
Во время этой беседы папа Франциск сообщил, что вскоре может посетить Украину.
"Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – заявил глава УГКЦ.
Он не назвал даты приезда папы римского.
25 сентября архиепископ Львовский римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий сообщил, что папа римский планирует посетить Украину в 2022 году.
Глава Ватикана посещал Украину лишь однажды – в 2001 году с пятидневным визитом в Киеве и Львове находился ныне покойный Иоанн Павел II.
В марте 2021 года папу Франциска приглашал в Украину премьер-министр Денис Шмыгаль.
В конце июня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с понтификом заявил, что его визита ждет прежде всего народ Украины.
Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.