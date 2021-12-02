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Папа римский в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

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Дата приезда папы римского в Украину неизвестна
Дата приезда папы римского в Украину неизвестна
Фото: EPA

Папа римский Франциск в ближайшее время может посетить Украину с визитом. Об этом 1 декабря сказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности, сообщил сайт форума.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", – отметил Шевчук.

Во время этой беседы папа Франциск сообщил, что вскоре может посетить Украину.

"Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – заявил глава УГКЦ.

Он не назвал даты приезда папы римского.

25 сентября архиепископ Львовский римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий сообщил, что папа римский планирует посетить Украину в 2022 году.

Контекст:

Глава Ватикана посещал Украину лишь однажды – в 2001 году с пятидневным визитом в Киеве и Львове находился ныне покойный Иоанн Павел II.

В марте 2021 года папу Франциска приглашал в Украину премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце июня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с понтификом заявил, что его визита ждет прежде всего народ Украины.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Теги: Украина, папа римский, УГКЦ, Франциск, Святослав Шевчук, Киевский форум по безопасности
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