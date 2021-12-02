Папа римский в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", – отметил Шевчук.

Во время этой беседы папа Франциск сообщил, что вскоре может посетить Украину.

"Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – заявил глава УГКЦ.

Он не назвал даты приезда папы римского.

25 сентября архиепископ Львовский римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий сообщил, что папа римский планирует посетить Украину в 2022 году.