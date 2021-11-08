Папа римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане

Эту должность впервые заняла женщина, раньше ее занимали архиепископы и епископы. Заместителем Петрини папа Франциск назначил адвоката Джузеппе Пульизи-Алибранди.

Петрини родилась в Риме в 1969 году, она окончила Независимый международный университет Гуидо Карли по специальности "политология", у нее есть степень кандидата наук. Монахиня преподает экономику благосостояния и социологию экономических процессов в Папском университете святого Фомы Аквинского.