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Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний поздравили Порошенко с годовщиной томоса

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Митрополит Епифаний вручил Петру и Марине Порошенко церковные награды
Митрополит Епифаний вручил Петру и Марине Порошенко церковные награды
Фото: vinnytsyanews.com.ua

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообщался с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием в Михайловском Златоверхом соборе, где прошел торжественный молебен по случаю третьей годовщины объединительного собора. Со вселенским патриархом Варфоломеем политик поговорил о годовщине томоса по телефону. Об этом сообщило 15 декабря издание "Вінницькі новини".

В молебне Порошенко принял участие вместе с женой Мариной. Епифаний поблагодарил его за исторический вклад в становление и развитие Православной церкви Украины.

"Я хотел выразить искреннюю благодарность каждому, а особенно от себя лично, от нашей поместной Украинской православной церкви поблагодарить пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Вы сделали очень многое. Во время объединительного собора и в бурные исторические времена, когда мы сумели провести объединительный собор и получить томос от Вселенского патриарха об автокефалии. Но посадив дерево, его нужно подливать, обрезать, ухаживать. И все мы вместе делаем эти добрые дела в нашем общем винограднике божем, – сказал иерарх. – Украинская православная церковь всегда будет с благодарностью помнить, что было сделано три года назад и то, что делается повседневно и в наше время. Потому что сейчас вы помогаете, способствуете утверждению и развитию нашей поместной Украинской православной церкви".

Епифаний вручил пятому президенту Крест за заслуги Православной церкви Украины, Марину Порошенко он также отметил церковной наградой.

"Примите этот церковный орден в честь святой равноапостольной княгини Ольги за жертвенную любовь и преданную работу во благо нашей поместной Украинской православной церкви и благочестивому украинскому народу", – сказал Епифаний.

В ответ Порошенко поблагодарил предстоятеля ПЦУ и призвал украинцев объединиться.

"Я хочу призвать украинцев продолжить путь, который мы начали три года назад, когда сотни приходов присоединились к нашей церкви и продолжают этот процесс. Это верное дело, это верный путь. Жизнь уже доказала, что Православная церковь Украины – это то, что объединит нашу страну, что дарит украинцам духовную государственность, – заявил он. – Сегодня – большой день. Когда мы подходили к Михайловскому Златоверхому собору, я заметил, что у всех на лицах улыбки, глаза светятся радостью. 15 декабря три года назад Господь подарил нам настоящее чудо".

Политик назвал томос об автокефалии "крещением Украины в мире" и подчеркнул, что это не просто признание, но и поддержка страны в борьбе против страны-агрессора.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Порошенко с годовщиной объединительного собора по телефону, он подчеркнул роль пятого президента в получении автокефалии украинской церкви.

"Именно вы дали смелость это сделать", – сказал Варфоломей и пригласил политика посетить в будущем году Фанар. 

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

Теги: Петр Порошенко, церковь, Варфоломей, награда, автокефалия, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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