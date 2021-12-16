Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний поздравили Порошенко с годовщиной томоса

В молебне Порошенко принял участие вместе с женой Мариной. Епифаний поблагодарил его за исторический вклад в становление и развитие Православной церкви Украины.

"Я хотел выразить искреннюю благодарность каждому, а особенно от себя лично, от нашей поместной Украинской православной церкви поблагодарить пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Вы сделали очень многое. Во время объединительного собора и в бурные исторические времена, когда мы сумели провести объединительный собор и получить томос от Вселенского патриарха об автокефалии. Но посадив дерево, его нужно подливать, обрезать, ухаживать. И все мы вместе делаем эти добрые дела в нашем общем винограднике божем, – сказал иерарх. – Украинская православная церковь всегда будет с благодарностью помнить, что было сделано три года назад и то, что делается повседневно и в наше время. Потому что сейчас вы помогаете, способствуете утверждению и развитию нашей поместной Украинской православной церкви".

Епифаний вручил пятому президенту Крест за заслуги Православной церкви Украины, Марину Порошенко он также отметил церковной наградой.

"Примите этот церковный орден в честь святой равноапостольной княгини Ольги за жертвенную любовь и преданную работу во благо нашей поместной Украинской православной церкви и благочестивому украинскому народу", – сказал Епифаний.

В ответ Порошенко поблагодарил предстоятеля ПЦУ и призвал украинцев объединиться.

"Я хочу призвать украинцев продолжить путь, который мы начали три года назад, когда сотни приходов присоединились к нашей церкви и продолжают этот процесс. Это верное дело, это верный путь. Жизнь уже доказала, что Православная церковь Украины – это то, что объединит нашу страну, что дарит украинцам духовную государственность, – заявил он. – Сегодня – большой день. Когда мы подходили к Михайловскому Златоверхому собору, я заметил, что у всех на лицах улыбки, глаза светятся радостью. 15 декабря три года назад Господь подарил нам настоящее чудо".

Политик назвал томос об автокефалии "крещением Украины в мире" и подчеркнул, что это не просто признание, но и поддержка страны в борьбе против страны-агрессора.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Порошенко с годовщиной объединительного собора по телефону, он подчеркнул роль пятого президента в получении автокефалии украинской церкви.

"Именно вы дали смелость это сделать", – сказал Варфоломей и пригласил политика посетить в будущем году Фанар.