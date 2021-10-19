Епифаний: Россия украинской церкви не "мать" и даже не "мачеха"

"Вы не "мать", вы даже не "мачеха". Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали по-своему. А сейчас, когда мы воссоздаем эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас в течение последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но не получилось", – подчеркнул Епифаний.

По его мнению, в России "бунтуют", потому что теряют исторические корни.

"Все отсюда, корни здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют исторические корни. Здесь был апостол Андрей Первозванный, здесь было крещение Руси. Сейчас они называют это "единой купелью", но история здесь, корни здесь", – резюмировал митрополит.