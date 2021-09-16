ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Карта храмов, молитвы, чат со священниками. ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церква"

В приложении "Моя церква" доступны пять разделов
В приложении "Моя церква" доступны пять разделов
Фото: pomisna.info

Православная церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церква". Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ 15 сентября.

Приложение можно скачать в Google Play та App Store. Оно содержит пять разделов, среди которых новости и молитвы, а также карта храмов ПЦУ, которая обновляется и дополняется.

"В приложении содержится информация о расположении, расписание богослужений, храмовом празднике и контакты каждого храма, а также расширенная информация о кафедральных храмах ПЦУ – дополнительно фото, описание. На момент публикации база данных приложения насчитывает более 4,5 тыс. храмов ПЦУ", – говорится в сообщении.

Также есть личный кабинет. 

"В первую очередь, он позволяет пользователям персонализировать приложение – приоритизировать информацию, выбрав стартовый экран; получать напоминания о важных событиях в жизни конкретного прихода и всей церкви, а также получать поздравления по случаю личных и общецерковных праздников. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, здесь реализована возможность онлайн-чата со священником", – сообщили в пресс-службе.

Спикер Киевской митрополии Православной церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сообщил на презентации приложения, что церковь от давнего времени "применяла различные достижения цивилизации, чтобы распространять слово Божие и веру".

"Это первое приложение ПЦУ, объединяющее сразу несколько разноплановых тем, на основе которого церковь в будущем планирует развивать свое присутствие в цифровом пространстве. Первый релиз приложения для нас носит в частности тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о церкви и от церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Уже сегодня для следующего релиза мы планируем воплотить больше возможностей, в первую очередь, духовной поддержки, дополнения календаря проповедями блаженнейшего митрополита Епифания и интересной информацией об истории праздников. Карта как живой организм, будет постоянно обновляться и дополняться", – сказал архиепископ.

Вместе с тем он подчеркнул, что общение через приложение, как и всякое виртуальное общение, "не может и не будет заменять верующим личное общение со священником, молитву в храме и участие в богослужении и таинствах".

Контекст:

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: приложение, Православная церковь Украины, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Умер муж Ирины Хакамады
Умер муж Ирины Хакамады
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
"Этот грех буду замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
"Этот грех буду замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS