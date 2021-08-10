Украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту срыва богослужения ПЦУ в Крыму

"Вчера, 9 августа, начато уголовное производство по факту незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова (ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В прокуратуре подчеркнули, что такие действия оккупантов являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права, а также очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму.

В рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям представителей оккупационных властей.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

8 августа представители "центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района, насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение и составили протоколы на всех его участников.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 9 августа сообщили, что подготовили санкционный пакет против лиц, которые препятствуют деятельности Православной церкви Украины в оккупированном Крыму.