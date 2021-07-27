45% украинцев поддерживают предоставление томоса об автокефалии ПЦУ – опрос

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре поместные церкви Фото: Православна Церква України / Facebook

Как отмечают социологи, в октябре 2018 года так ответили 43% опрошенных.

В то же время 19% респондентов против предоставления томоса. В 2018 году такого мнения придерживался 21% опрошенных.

Еще 31% украинцев сказали, что им все равно, а 4% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.