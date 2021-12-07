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Патриарх Варфоломей: Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет

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Варфоломей: Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть, то они сами сделали его
Варфоломей: Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть, то они сами сделали его
Фото: ЕРА

Раскола в православии после получения автокефалии Православной церкви Украины не произошло, подчеркнул вселенский патриарх Варфоломей в интервью LB.ua, которое вышло 7 декабря.

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель Русской православной церкви Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии". 

"Вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад – в течение прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную церковь, приобрести самоопределение. И вот настал исторический момент: Константинопольская Мать-Церковь воплотила в жизнь давнюю мечту украинцев. Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – сказал Варфоломей. 

Он подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии. 

Раскол, по словам Варфоломея, начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием еще три церкви (Антиохийская, Болгарская и Грузинская) отказались от участия во Всеправославном соборе.  

"Мы все вместе готовили этот собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее [подготовительное] собрание православных предстоятелей, все церкви готовили этот собор. В последний момент россияне и еще три церкви не приехали. Возможно, потому, что не очень-то хотели, чтобы состоялся такой великий собор под председательством вселенского патриарха. Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и все действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Блаженнейший архиепископ Кипра сказал, что эта ситуация, такая структура православной церкви "зацементирована". Она зафиксирована и постоянна", – подчеркнул он. 

Варфоломей добавил, что Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных, а РПЦ всегда будет пятой. 

Контекст:

Великий православный собор на греческом острове Крит прошел в июне 2016 года (изначально планировалось, что он будет Вселенским, то есть с участием всех поместных православных церквей). В соборе приняли участие 166 делегатов 10 из 14  поместных церквей. Не приехали представители Болгарской, Антиохийской, Грузинской и Русской церквей.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, православие, Варфоломей, украинцы, Крит, автокефалия, томос, Константинополь, Православная церковь Украины, ПЦУ
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