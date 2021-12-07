Патриарх Варфоломей: Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель Русской православной церкви Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии".
"Вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад – в течение прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную церковь, приобрести самоопределение. И вот настал исторический момент: Константинопольская Мать-Церковь воплотила в жизнь давнюю мечту украинцев. Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – сказал Варфоломей.
Он подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.
Раскол, по словам Варфоломея, начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием еще три церкви (Антиохийская, Болгарская и Грузинская) отказались от участия во Всеправославном соборе.
"Мы все вместе готовили этот собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее [подготовительное] собрание православных предстоятелей, все церкви готовили этот собор. В последний момент россияне и еще три церкви не приехали. Возможно, потому, что не очень-то хотели, чтобы состоялся такой великий собор под председательством вселенского патриарха. Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и все действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Блаженнейший архиепископ Кипра сказал, что эта ситуация, такая структура православной церкви "зацементирована". Она зафиксирована и постоянна", – подчеркнул он.
Варфоломей добавил, что Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных, а РПЦ всегда будет пятой.
Великий православный собор на греческом острове Крит прошел в июне 2016 года (изначально планировалось, что он будет Вселенским, то есть с участием всех поместных православных церквей). В соборе приняли участие 166 делегатов 10 из 14 поместных церквей. Не приехали представители Болгарской, Антиохийской, Грузинской и Русской церквей.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.