Патриарх Варфоломей: Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет

Варфоломей: Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть, то они сами сделали его Фото: ЕРА

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель Русской православной церкви Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии".

"Вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад – в течение прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную церковь, приобрести самоопределение. И вот настал исторический момент: Константинопольская Мать-Церковь воплотила в жизнь давнюю мечту украинцев. Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – сказал Варфоломей.

Он подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.

Раскол, по словам Варфоломея, начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием еще три церкви (Антиохийская, Болгарская и Грузинская) отказались от участия во Всеправославном соборе.

"Мы все вместе готовили этот собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее [подготовительное] собрание православных предстоятелей, все церкви готовили этот собор. В последний момент россияне и еще три церкви не приехали. Возможно, потому, что не очень-то хотели, чтобы состоялся такой великий собор под председательством вселенского патриарха. Мечта наших российских братьев – управлять мировым православием. Это никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и все действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Блаженнейший архиепископ Кипра сказал, что эта ситуация, такая структура православной церкви "зацементирована". Она зафиксирована и постоянна", – подчеркнул он.

Варфоломей добавил, что Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных, а РПЦ всегда будет пятой.