Папа римский заявил о готовности ехать в Москву для встречи с патриархом РПЦ Кириллом

По словам папы, конкретная подготовка ко встрече с Кириллом начнется уже на следующей неделе.

"Патриарху [Кириллу] предстоит поехать, возможно, в Финляндию, а я всегда готов отправиться в Москву, чтобы пообщаться с братом. Замечательно, когда братья спорят, потому что они принадлежат одной матери, Матери-Церкви. В чем-то они разделены: одни – из-за своего наследия, другие – из-за разделившей их истории. Но мы должны стараться идти вместе, работать сообща и ради единства", – заявил он.

Контекст:

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в 1946 году в Ленинграде, возглавил РПЦ 1 февраля 2009 года.

Понтифик и патриарх РПЦ уже встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке.

4 декабря 2021 года папа Франциск во время встречи с архиепископом Греции Иеронимом попросил прощения за ошибки католиков.