Папа Франциск попросил прощения у православных за ошибки католиков

Франциск сказал, что католиков и православных объединяют корни, которые "сокрыты под землей и нередко забыты" Фото: EPA

Франциск сказал, что католиков и православных объединяют корни, которые "сокрыты под землей и нередко забыты, но они есть и на них все держится".

"Со стыдом признаю в отношении католической церкви, что действия и решения, ничего общего не имеющие с Иисусом и с Евангелием, продиктованные прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение... История имеет свой вес, и сегодня я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками", – сказал папа римский.

Он призвал православных и католиков помогать друг другу, служить ближним и полностью уважать свободу.