Епифаний отстранил епископа ПЦУ, которого обвиняют в избиении соседки. Епископ объяснил свои действия и извинился

Епископ заявил, что раскаивается в том, что повлек репутационные и имиджевые потери для ПЦУ Фото: pomisna.info

Епископа Андриана отстранили начиная со 2 ноября из-за обвинений в нарушении, за которое по каноническим правилам должно быть строгое наказание, говорится в распоряжении.

Дело будет рассматривать Священный синод.

В документе не уточняется, какое нарушение совершил епископ. Однако 29 октября канал ICTV сообщил, что Андриан избил соседку. Иванна Бережная рассказала каналу, что епископ бил ее и обзывал нецензурными словами.

Причиной конфликта якобы стал лай ее собаки. В сюжете показано видео с камер наблюдения, где зафиксировано, что мужчина нанес несколько ударов Бережной. Кроме того, он выбросил телефон женщины, а через некоторое время подрался с ее мужем, говорится в сюжете.

"Он говорил, что мы – сепаратисты, поскольку говорим на русском языке, что мы – иностранцы, он нас не понимает и будет обращаться в СБУ", – заявила пострадавшая. По словам Бережной, после инцидента с епископом у нее были синяки на руках и болела грудная клетка.

Сам епископ сказал журналистам, что "не бил женщин". "Она напала на маленькую женщину. Все", – сказал он, и не стал давать других комментариев. Инцидент в полиции предварительно квалифицировали как умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В Facebook Кулик заявил о раскаянии.

"Каюсь, что повлек репутационные и имиджевые потери для всей церкви. Закрываю все свои посты и комментарии. Указ о моем наказании уже опубликован. Единственное короткое объяснение по поводу инцидента – я вступился за беззащитную маленькую женщину перед дерзкой хабалкой. У всех прошу прощения", – написал он и опубликовал видео спора между Бережной и еще одной женщиной.