"Меня вызвал владыка, сказал, что я теперь "опущенный, обиженный". Российский священник заявил, что его изнасиловали в пять лет

"После того как опубликовал [историю об изнасиловании], меня вызвал владыка, сказал, что я теперь "опущенный, обиженный", со мной теперь нельзя причащаться из одной чаши, что у него есть духовные чада, "блатные, преступники", которые жертвуют большие деньги. Это достаточно непросто для меня было. Но в тот момент я ему сказал, что я не опущенный, я такой же человек, как и вы, я священник, я христианин", – сообщил он.

По словам Романова, у него был очень неприятный разговор с руководством.

"Сквозь слова я тогда понял, что меня будет вот это общество, где во главе епархии находится митрополит, который живет по понятиям, выталкивать из себя и отчуждать. Мне от этой мысли стало очень грустно, очень одиноко. Надо, пока я здесь, пока меня слышат, высказать свою мысль, чтобы оставить след, который впоследствии, может быть, благодаря моему действию станет проторенной тропой", – заключил священник.