Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы участницу "ДНР", руководившую обстрелами

Подсудимая руководила обстрелами из "Града" позиций украинской армии вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей Фото: depositphotos.com

По данным СБУ, уроженка Донецка ранее работала в органах МВД Украины, но в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой "группы Безлера", и с тех пор активно участвует в террористической деятельности.

В СБУ уточнили, что специальное обучение военному делу Корса проходила в Российской Федерации.

"В должности командира артиллерийского дивизиона и звании "полковник войск ДНР" она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей", – подчеркнули в спецслужбе.

В частности, по данным СБУ, она руководила обстрелами вблизи Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Мариновки, Авдеевки Донецкой области.

Суд признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно не подконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена в розыск", – сообщили в СБУ.