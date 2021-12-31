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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горловке 51-летний мужчина учил детей военному делу для дальнейшей службы в "гвардии ДНР"

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В военно-патриотическом движении "Молодая гвардия Донбасса" и клубе "Спартанцы" злоумышленник воспитывал детей на идеях сепаратизма
В военно-патриотическом движении "Молодая гвардия Донбасса" и клубе "Спартанцы" злоумышленник воспитывал детей на идеях сепаратизма
Фото: don.gp.gov.ua

В Горловке 51-летний мужчина создал организацию, в которой дети и подростки проходили военную подготовку для службы в вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой "республиканской гвардии ДНР". Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году – военно-патриотический клуб "Спартанцы". В указанные незаконные формирования принимают мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 18 лет, которых воспитывают на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети проходили военную подготовку, в том числе учились рукопашному бою и пользованию огнестрельным оружием.

Мужчину обвиняют в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 258-3, ст. 260, ст. 304 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленника будут судить заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Теги: Россия, Донецк, прокуратура, сепаратизм, Донбасс, оккупация, Горловка, агрессия, террористы, молодежь, ДНР, подростки, мальчик, нарушение
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