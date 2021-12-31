В Горловке 51-летний мужчина учил детей военному делу для дальнейшей службы в "гвардии ДНР"

В военно-патриотическом движении "Молодая гвардия Донбасса" и клубе "Спартанцы" злоумышленник воспитывал детей на идеях сепаратизма Фото: don.gp.gov.ua

"Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году – военно-патриотический клуб "Спартанцы". В указанные незаконные формирования принимают мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 18 лет, которых воспитывают на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети проходили военную подготовку, в том числе учились рукопашному бою и пользованию огнестрельным оружием.

Мужчину обвиняют в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 258-3, ст. 260, ст. 304 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленника будут судить заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.